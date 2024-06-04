Нацполіція розповіла про артефакти, які вилучила у Медведчука

«Вартість вилучених артефактів та художніх творів – мільйони доларів», – посадовець Нацполіції

Правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів, розповів в інтерв'ю «РБК-Україна» начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель.

«Маємо окремий фокус на збереження культурної спадщини, адже після 2014 року багато чого було захоплено, знищено, викрадено. За цей час у нас було три масштабних кейси, про які ми зараз можемо говорити. Унікальна прикраса ІІІ століття, колекція старожитностей, картини з колекції Медведчука – усі ці твори мистецтва вилучили співробітники ДСР спільно з колегами», – розповів він.

Рубель додав, що в учасника угрупування, причетного до фінансування так званої «ДНР» вилучили колекцію старожитностей на мільйони доларів (понад 6 тис. предметів). Серед них – рідкісний меч Гунів, який спеціалісти датують в межах 360/380-410/420 років. Прикрасу – ремінний гарнітур Готів, датований ІІІ ст. н.е. вилучили у «чорного археолога», коли він намагався її продати. Аналоги знайденої старожитності – найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.

Окрім того, з помешкань Медведчука вилучили 264 картини, 112 з яких мають культурну цінність. Серед них твори Труша, Ерделлі та Глущенка.

«Вартість вилучених артефактів та художніх творів – мільйони доларів. Проте головне – не їхня вартість, а те, що надбання нації повертають державі з приватних колекцій бандитів», – зазначив Рубель.

Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. Так, вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном.

Нагадаємо, суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.