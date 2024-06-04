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Тернопільщина: вандал пошкодив свіжі могили воїнів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Тернопільщина: вандал пошкодив свіжі могили воїнів
Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі
фото: tp.npu.gov.ua/Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Місцевий житель повитягував дерев’яні хрести з поховань, зірвав державні та червоно-чорні прапори, побив портрети воїнів

У селищі Гусятин що на Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Поліцейські оперативно розшукали винуватця – 53-річного місцевого жителя. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про наругу над чотирма могилами військовослужбовців в поліцію повідомили родичі загиблих. Жителька Гусятина близько 12:00 3 червня прийшла на могилу і побачила, що хтось повитягував дерев’яні хрести з поховань, зірвав державні та червоно-чорні прапори, побив і розкидав портрети загиблих та свічки.

За словами речника поліції Тернопільщини, причетним до скоєння злочину виявився 53-річний житель одного із сіл громади
За словами речника поліції Тернопільщини, причетним до скоєння злочину виявився 53-річний житель одного із сіл громади
фото: tp.npu.gov.ua/Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

На місцевий цвинтар в Гусятині одразу виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці зафіксували чотири пошкоджені могили військовослужбовців.

«Під час розшуку поліцейські встановили зловмисника. Причетним до скоєння злочину виявився 53-річний житель одного із сіл громади. Чоловік раніше неодноразово був судимий за майнові злочини», – повідомив виданню Zaxid.Net речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Правоохоронці зафіксували чотири пошкоджені могили військовослужбовців
Правоохоронці зафіксували чотири пошкоджені могили військовослужбовців
фото: tp.npu.gov.ua/Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Житель Гусятина не зміг пояснити свого вчинку і відмовився розповідати про знищення могил загиблих воїнів. За фактом вандалізму слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Також місцева поліція розв'язує питання про повідомлення підозри 53-річному жителю Гусятина та обрання для нього міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося, в Україні стартували підготовчі роботи до будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища. Перші поховання там можуть розпочатися наприкінці літа – на початку осені 2024 року.

До слова, у Романівській громаді Житомирської області виявили наругу над могилою загиблого українського військового. Затриманий за злочин 39-річний місцевий мешканець пояснив свої дії ревнощами: мовляв, колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим.

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Теги: цвинтар Тернопільщина Національна поліція України військові

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