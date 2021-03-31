Одна київська школа закрита на карантин, всі дитячі садки продовжують працювати – Кличко

Міська влада готова припинити навчання у садках та молодших класах у випадку погіршання епідемічної ситуації

Всі комунальна дошкільні заклади продовжують роботу, проте одну школу у місті наразі зачинено на карантин. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Нагадаю, що після канікул учні 5–11 класів навчаються дистанційно. Школу сьогодні відвідують учні 1–4 класів. Повністю закрили на карантин одну школу – в Шевченківському районі столиці», – повідомив Кличко.

Через випадки вірусу на дистанційному навчанні сьогодні 163 молодших класи у 82 школах міста.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 482. Також хворіють понад 580 педагогів.

Дитячі садочки в столиці працюють. У них тимчасово закрили 271 групу в понад 170 садках.

Наповненість дітей у садочках – майже 46 відсотків.

«Підкреслю: ми зараз слідкуємо за ситуацією. І в навчальних та виховних закладах. І загалом – за динамікою захворювання та госпіталізацій. Якщо ситуація не покращиться, міська влада буде змушена запровадити більш суворі обмеження. Йдеться про роботу садочків та шкіл, громадського транспорту, – сказав мер. – Бо ми говоримо про життя людей! Я хочу, щоб це зрозуміли всі ті, хто без нагальної потреби катається містом, ходить без маски. Ті, хто ігнорує правила. А потім у нас стоять черги зі швидких під лікарнями і помирають до 40 хворих щодоби! Як іще пояснити, щоб люди зрозуміли, що їх намагаються вберегти?!» – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялось, минулого тижня наповненість дитячих садків у Києві складала 40%.