Онлайн-брифінг Кличка: мер повідомив про додаткові ліжко-місця та завершення опалювального сезону (відео)
Київський міський голова поінформував про стан справ у столиці
У середу, 31 березня, відбувся онлайн-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці.
Зокрема мер Києва поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на Covid-19 госпіталізували;
- скільки додаткових ліжок розгортає столиця;
- скільки тестів на Covid-19 роблять в столиці;
- скільки киян уже вакцинували;
- скільки шкіл та садочків зачинені на карантин;
- коли завершать опалювальний сезон.
Зокрема, Київський міський голова повідомив, що у зв'язку з настанням теплої погоди, опалювальний сезон у місті буде завершено 5 квітня. Однак до закладів освіти тепло буде подаватися і після цього терміну.
Крім того , за словами мера, у Києві вже вакцинували майже 17300 людей. Більшість із них – медики. Таким чином Київ є лідером у країні за темпами вакцинації.
Також Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні в Києві є 6169 ліжок для лікування хворих на Covid-19,та звернувся до керівництва відомчих лікарень з вимогою надати місця для госпіталізації хворих киян.
За інформацією Київського міського голови, у столиці одну школу повністю закрили на карантин. Всі комунальні дитячі садочки працюють, але в них тимчасово закрито 271 групу.