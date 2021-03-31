Онлайн-брифінг Кличка: мер повідомив про додаткові ліжко-місця та завершення опалювального сезону (відео)

Київський міський голова поінформував про стан справ у столиці

У середу, 31 березня, відбувся онлайн-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці.

Зокрема мер Києва поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на Covid-19 госпіталізували;

скільки додаткових ліжок розгортає столиця;

скільки тестів на Covid-19 роблять в столиці;

скільки киян уже вакцинували;

скільки шкіл та садочків зачинені на карантин;

коли завершать опалювальний сезон.

Зокрема, Київський міський голова повідомив, що у зв'язку з настанням теплої погоди, опалювальний сезон у місті буде завершено 5 квітня. Однак до закладів освіти тепло буде подаватися і після цього терміну.

Крім того , за словами мера, у Києві вже вакцинували майже 17300 людей. Більшість із них – медики. Таким чином Київ є лідером у країні за темпами вакцинації.

Також Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні в Києві є 6169 ліжок для лікування хворих на Covid-19,та звернувся до керівництва відомчих лікарень з вимогою надати місця для госпіталізації хворих киян.

За інформацією Київського міського голови, у столиці одну школу повністю закрили на карантин. Всі комунальні дитячі садочки працюють, але в них тимчасово закрито 271 групу.