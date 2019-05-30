Офіційний логотип Києва зміниться: вже є варіанти (фото)



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«Неофіційний логотип Києва» Буланова, Яцушек і Трегуба

У КМДА кажуть, що настав час редизайну логотипа

В управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації планують оновити офіційний логотип Києва. Про це повідомив Zruchno.Travel керівник управління Антон Тараненко.

«Ми вважаємо, що настав час редизайну. Хочу зазначити, що це буде саме редизайн, а не ребрендинг, оскільки бренд Києва ми міняти не плануємо, але є необхідність привнести якісь зміни, зробити його свіжим і сучасним», – зазначив Тараненко.

Чинний логотип і айдентику міста розробили у 2011 році бюро Fedoriv та Karandash Graphic Design. Лого складається з краплі, яка символізує Дніпро, каштана, церковної бані та серця.

Тим часом дизайнери Дмитро Буланов, Катерина Яцушек і Олександр Трегуб оприлюднили свій варіант «неофіційного логотипу Києва» – мінімалістичне зображення листя каштану.

«Офіційний логотип Києва не приживається і не відповідає зовнішності і настрою столиці ні стилістично, ні образно, – вважає Буланов. – Каштан, подібно кленовому листку в Канаді, – це найточніший символ Києва».

Трегуб оголосив зображення спільним і закликав завантажувати його і використовувати в афішах, на значках, чашках, футболках, зокрема й для комерції. Компанія KLEI випустила колекцію стікерів із цим логотипом.

Буланов брав участь у розробці туристичних брендів Скадовського краю, Генічеська та Запоріжжя.

Попри те, що каштанове листя є повністю новим логотипом, а не редизайном старого, Тараненко заявив, що в управлінні туризму з радістю розглянуть цю пропозицію.

Нагадаємо, у грудні 2018 року було оприлюднено 10 варіантів талісмана Києва, які пройшли перший етап відбору: Каштанчик Кий, Каштан Соловейко, Пес Каштанчик, Каштанчик їжак, Штанчик та інші. Невдовзі журі оголосило про скасування конкурсу, заявивши, що жодна робота не є гідною перемоги.

Джерело: Хмарочос