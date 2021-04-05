За торгівлю карантинними спецперепустками затримано вісімнадцятирічну киянку

Вартість документа на «чорному» ринку становила 200 гривень

18-річну мешканку Києва, що продавала спецперепустки для проїзду у громадському транспорті, викрили столичні правоохоронці.

«Досудове розслідування встановило, що дівчина розмістила в соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецперепусток для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній із лікарень Києва. Вартість спецперепустки становила 200 грн», – ідеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.358 КК України (підробка офіційного документа), вирішується питання про повідомлення про підозру.

Досудове розслідування здійснює підрозділ дізнання Святошинського управління поліції Києва.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

У пʼятницю, 2 квітня, Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу спецквитків.