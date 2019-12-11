Оголошено дату презентації проєкту нового Генплану Києва



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У столиці відбудеться Міжнародний форум «Майбутнє Києва»

Столичний голова Віталій Кличко візьме участь у Міжнародному форумі «Майбутнє Києва», на якому, зокрема, представлять проєкт нового Генерального плану міста.

Форум дасть старт процесу ознайомлення громадськості столиці з проєктом основного містобудівного документа міста, який має стати платформою для інноваційних рішень та сприяти успішній реалізації стратегії розвитку Києва. Про це повідомляє пресслужба мера.

Форум організований КО «Інститут генерального плану міста Києва» та Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. До участі у заході запрошені кваліфіковані експерти, відомі архітектори, урбаністи, вчені. Серед них: експерт Ради Європи Гуінка Тчавдарова, директор Департаменту міського розвитку та планування мерії Лейпцига Штефан Хайніг, провідний архітектор Томас Шинко (Франція).

На форумі, окрім презентації проєкту Генплану, відбудуться панельні дискусії: «Формування Київської агломерації. Компактний розвиток Києва», «Транспорт, вулиці, дороги», «Екологія. Зелені зони» і «Збереження культурної спадщини та цінного ландшафту». Під час обговорення іноземні та вітчизняні експерти поділяться досвідом, своїми думками і рекомендаціями, щодо основних напрямків містобудівної політики та проєкту Генерального плану столиці.

Серед принципових моментів нового Генплану Києва, що розроблявся з 2009 року, – те, що в ньому відображені, зокрема, і пропозиції киян, отримані при проведенні громадських слухань.

За допомогою експертів Ради Європи, мерії Лейпцига розробники Генплану Києва вивчали досвід європейських країн з просторового планування великих міст. У проєкті враховані європейські принципи територіального планування щодо раціонального використання існуючих територіальних ресурсів, компактності міста та збереження енергоресурсів, сталої мобільності.

Уже на початку 2020 року розпочнуться громадські слухання щодо актуалізованого проєкту Генерального плану столиці. Кияни нададуть нові пропозиції до проєкту, які будуть розглянуті та враховані в установленому законом порядку.

Форум «Майбутнє Києва» відбудеться 16 грудня 2019 року.

Початок форуму о 10:00. Місце проведення - зала «Олімпійський дворик» вул. Велика Васильківська 55 (НСК «Олімпійський»).

Нагадаємо, Кличко повідомляв, що новий Генеральний план столиці буде представлений у середині грудня цього року.

Раніше мер розповів, що Київ працює над Генеральним планом свого розвитку у співпраці з Лейпцигом.