Столична влада продовжила на пів року обмеження руху в районі Шулявського мосту документ



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Столична влада обіцяла до кінця 2019 року відкрити рух Шулявським шляхопроводом Фото: пресслужба мера Києва

Термін обмеження руху діятиме до 15 травня 2020 року

Київська міська держадміністрація вирішила продовжити термін тимчасового обмеження руху транспортних засобів на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана, де ведеться реконструкція Шулявського шляхопроводу.

Відповідне розпорядження №2084 підписано 3 грудня 2019 року.

Цим документом вносяться зміни до розпорядження КМДА №704 від 27 квітня 2018 року, яким вводилося обмеження руху з 1 травня 2018 року до 15 листопада 2019 року.

Новим розпорядженням КМДА продовжила термін тимчасового обмеження руху до 15 травня 2020 року.

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Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Кличко заявив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

Радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантував, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.