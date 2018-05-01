Нападникам на Найєма оголосили підозру

Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо наніс депутату удар в обличчя

Зловмисникам, причетним до хуліганських дій та нанесенню тілесних ушкоджень нардепу Мустафі-Масі Найєму, оголошено підозри. Про це 1 травня повідомили у прокуратурі м.Києва. [READ_MORE] «Троє учасників конфлікту, причетних до нападу на депутата та його побиття, затримані у порядку ст. 208 КПК України. Це чоловіки



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Наразі вирішується питання про обрання нападникам запобіжного заходу

Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо наніс депутату удар в обличчя

Зловмисникам, причетним до хуліганських дій та нанесенню тілесних ушкоджень нардепу Мустафі-Масі Найєму, оголошено підозри.

Про це 1 травня повідомили у прокуратурі м.Києва.

«Троє учасників конфлікту, причетних до нападу на депутата та його побиття, затримані у порядку ст. 208 КПК України. Це чоловіки 1999 та 1996 р.н, двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України», - повідомили у прокуратурі.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК - «хуліганство, вчинене групою осіб», вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо наніс депутату удар в обличчя, спричинивши останньому тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 296 та ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження). Вживаються заходи для встановлення його місцеперебування та оголошення у розшук.

Автомобіль «Мерседес Геленваген», на якому рухались зловмисники, вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

Як повідомляв «Главком», вчора в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

Згодом за фактом нападу у Києві на народного депутата Мустафу Найєма поліція відкрила ще одне кримінальне провадження.