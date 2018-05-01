Один із нападників на Найєма втік до Баку

Автомобіль підозрюваного не був зафіксований та знайдений

Четвертий підозрюваний у побитті депутата Мустафи Найема вилетів рейсом із аеропорту Борисполя до Баку, що у Азербайджані. Про це Мустафа Наєм повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Найдивніше відбувається з четвертим учасником події, який приїхав «на підписку», безпосередньо завдавав удари і судячи з усього був



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Автомобіль підозрюваного не був зафіксований та знайдений

Четвертий підозрюваний у побитті депутата Мустафи Найема вилетів рейсом із аеропорту Борисполя до Баку, що у Азербайджані. Про це Мустафа Наєм повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Найдивніше відбувається з четвертим учасником події, який приїхав «на підписку», безпосередньо завдавав удари і судячи з усього був старшим в цій групі. Адреси реєстрації хлопця поліції були відомі, самого хлопця вже ідентифікували і обіцяли знайти, але тільки що з’ясувалося, що він … зник і встиг відлетіти в Баку рейсом з Борисполя», — написав Мустафа.

Він також зазначив, що автомобіль підозрюваного не був зафіксований та знайдений, попри те, що другу машину, яка перебувала у той самий час під час інциденту, знайшли.

«Відео відстеження автомобіля у слідства немає і воно не вимагалось. Крім цього сам автомобіль був оголошений в розшук з великим запізненням», — повідомив депутат.

Він також розповів, що йому відомо про спробу «домовитися» щодо інциденту із людьми у різних структурах, «зам’яти» справу та відпустити хлопців.

1 травня нападникам на Найєма оголосили підозру.

Як повідомляв «Главком», вчора в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

Згодом за фактом нападу у Києві на народного депутата Мустафу Найєма поліція відкрила ще одне кримінальне провадження.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що молоді люди, які в центрі Києва побили народного депутата від БПП Мустафу Найєма, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.