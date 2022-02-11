Ранкові затори у столиці: де складно проїхати

У центрі машини стоять у пробках

Станом на 9:15 рух на мостах вільний

Станом на 9:30 ранку 11 лютого у Києві традиційно утворилися затори на центральних вулицях міста, а також у напрямку правого берега. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

Правий берег

На правому березі ускладнений рух на вул.Набережно-Луговій та багатьох вулицях Подолу. Традиційно стоїть у заторах проспект Перемоги, вул. Жилянська та Саксаганського.

Важко проїхати на Повітрофлотському проспекті та вулицях: Валерія Лобановського, Вадима Гетьмана.

Зранку 11 лютого центр Києва став у заторах

Лівий берег

На лівому березі ситуація менш напружена. Частково рух ускладнений на Дніпровській набережній, Броварському проспекті та проспекті Бажана. Також ущільнений рух по Харківському шосе.

Рух на мостах вільний

Мости

Станом на 9:15 рух на мостах вільний. Наразі можна вільно проїхати Південним мостом, мостом Метро, майже не ускладнений рух на мості Патона, та вільний рух на Дарницькому.

Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.



