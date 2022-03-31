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    В Ірпені поліцейські під обстрілами винесли тіла загиблих (фото, відео)

    Правоохоронці забирають тіла загиблих з вулиць зруйнованого рашистами Ірпеня - В Ірпені поліцейські під обстрілами винесли тіла загиблих (фото, відео)
    Правоохоронці забирають тіла загиблих з вулиць зруйнованого рашистами Ірпеня
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці доставили тіла загиблих до судмедекспертів

    Російські окупанти продовжують обстрілювати звільнений Ірпінь. Поліцейські під обстрілами виносять тіла загиблих, повідомляє поліція Київської області.

    Так, 29 березня, незважаючи на ворожі постріли, в тому числі мінометний вогонь з великої відставні, поліцейським спільно із представниками місцевої влади та ДСНС вдалося деблокувати та вивезти із Ірпеня тіла 14 мирних жителів.

    Наразі правоохоронці доставили загиблих до судмедекспертів для встановлення причин смерті, їх ідентифікації та пошуку рідних.

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    В Ірпені поліцейські під обстрілами винесли тіла загиблих (фото, відео)
    В Ірпені поліцейські під обстрілами винесли тіла загиблих (фото, відео)
    В Ірпені поліцейські під обстрілами винесли тіла загиблих (фото, відео)

    За попередніми даними в місті Ірпінь під Києвом загинуло близько 300 цивільних та до 50 українських військових.

    50% міста і критичної інфраструктури зруйновано, але завали, під якими можуть бути люди, ще не розбирали.

    У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.

    Нагадаємо, що в Ірпені влада розпочинає пошук зниклих осіб, є контактний телефон.

    Раніше воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    В Ірпені поліцейські під обстрілами винесли тіла загиблих (фото, відео)