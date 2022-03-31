Тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото)

Наші захисники знищили п’ять одиниць ворожої техніки

На Київщині територіальна оборона знищила п'ять одиниць ворожої техніки та особовий склад. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Телеграм.

«Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили п’ять одиниць ворожої техніки, а їх особовий склад від отриманого загару більше не захотів повертатися додому», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили близько 17 500 військовослужбовців та понад 614 одиниць танків. Як раніше повідомлялося, ворог мінує будинки місцевих мешканців на Київщині, коли залишає територію.