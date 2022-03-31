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    Тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото)

    Підрозділи Тероборони на Київщині знищили окупантів - Тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото)
    Підрозділи Тероборони на Київщині знищили окупантів
    фото: Міноборони

    Наші захисники знищили п’ять одиниць ворожої техніки

    На Київщині територіальна оборона знищила п'ять одиниць ворожої техніки та особовий склад. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Телеграм.

    «Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили п’ять одиниць ворожої техніки, а їх особовий склад від отриманого загару більше не захотів повертатися додому», – йдеться у повідомленні.

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    Тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото)
    Тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото)
    Тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото)
    Тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото)
    Тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото)

    Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили близько 17 500 військовослужбовців та понад 614 одиниць танків. Як раніше повідомлялося, ворог мінує будинки місцевих мешканців на Київщині, коли залишає територію.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото)