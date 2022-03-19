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    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)

    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    фото:tsn.ua

    У Козаровичах розбомбили насоси, які качали Ірпінь в Київське море

    На Київщині у селах Вишгородського району через розбомблені окупантами насоси, які качалирічку Ірпінь в Київське море, виникла загроза затоплення. Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня, повідомляє ТСН.ua посилаючись на місцевих мешканців.

    У Козаровичах розбомбили насоси, які качали Ірпінь в Київське море (рівень моря вище ніж річки, тому був шлюз і насоси), тому тепер всю пойму Ірпеня заливає(

    У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. В Козаровичах розбомбили насоси, які качали Ірпінь в Київське море (рівень моря вище ніж річки, тому був шлюз і насоси), тому тепер всю пойму Ірпеня заливає.

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    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)
    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)

    Як свідчать фото, вода вже «стоїть» у подвір'ях людей. За словами місцевих, на річці залишилось 1-2 м до рівня асфальтованого покриття в селі Демидів, яке тимчасово захоплене росіянами. Подальше зростання рівня води призведе до затоплення доріг та підвалів і практично унеможливить евакуацію жителів, передавання ліків та продуктів. «Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу», – повідомляють місцеві.

    Нагадаємо, окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка.

    Теги: росія окупанти вода війна Київщина Україна потоп окупація #stoprussia
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    Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)