Окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом: в села прийшла велика вода (фото)

У Козаровичах розбомбили насоси, які качали Ірпінь в Київське море

На Київщині у селах Вишгородського району через розбомблені окупантами насоси, які качалирічку Ірпінь в Київське море, виникла загроза затоплення. Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня, повідомляє ТСН.ua посилаючись на місцевих мешканців.

У Козаровичах розбомбили насоси, які качали Ірпінь в Київське море (рівень моря вище ніж річки, тому був шлюз і насоси), тому тепер всю пойму Ірпеня заливає(

У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. В Козаровичах розбомбили насоси, які качали Ірпінь в Київське море (рівень моря вище ніж річки, тому був шлюз і насоси), тому тепер всю пойму Ірпеня заливає.

Як свідчать фото, вода вже «стоїть» у подвір'ях людей. За словами місцевих, на річці залишилось 1-2 м до рівня асфальтованого покриття в селі Демидів, яке тимчасово захоплене росіянами. Подальше зростання рівня води призведе до затоплення доріг та підвалів і практично унеможливить евакуацію жителів, передавання ліків та продуктів. «Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу», – повідомляють місцеві.

Нагадаємо, окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка.