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Олія в супермаркетах Києва: де зараз найдешевше та скільки коштують відомі бренди

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Олія в супермаркетах Києва: де зараз найдешевше та скільки коштують відомі бренди
Окремі мережі супермаркетів пропонують акційні ціни на олію
фото: glavcom.ua

Вартість базової рафінованої олії власних торгових марок у столичних супермаркетах тримається в межах 76-79 грн за 850 мл

Російські війська здійснили серію цілеспрямованих ударів по українських підприємствах харчової та олійно-жирової промисловості, намагаючись зруйнувати переробний сектор. Зокрема, 16 листопада окупанти атакували об’єкт харчової промисловості у Дніпрі. Під ударом опинився завод із виробництва соняшникової олії «Олейна» – це вже щонайменше третя атака на підприємство з початку 2026 року. Окрім того, через системні обстріли переробних потужностей найбільший виробник олії в Україні – агрохолдинг Kernel – повідомив про повну зупинку роботи всіх своїх олійноекстракційних заводів.

На тлі новин про атаки на виробників «Главком» перевірив, скільки зараз коштує соняшникова олія в популярних супермаркетах столиці: «Еко-маркеті», «Сільпо», АТБ та «Форі».

Ціни в «Екомаркеті»

В «Екомаркеті» найдешевшою виявилася власна торгова марка мережі: пляшка рафінованої олії об’ємом 850 мл коштує 78,90 грн, а нерафінованої такого ж об’єму – 84,60 грн.

Рафінована олія «Стожар» (850 мл) продається за акційною ціною – 94,80 грн. Продукція бренду «Королівський смак» у пляшках об’ємом 810 мл коштує 104,70 грн за рафіновану та 112,90 грн за нерафіновану.

Серед дорожчих позицій на полицях представлені олія «Щедрий дар» об’ємом 850 мл – 108,80 грн за рафіновану та 126,60 грн за нерафіновану, а також рафінована олія «Чумак» у пляшці 810 мл, яку пропонують за 118,70 грн. 

Олія «Стожар» продається за акційною ціною у мережі «Екомаркет»
Олія «Стожар» продається за акційною ціною у мережі «Екомаркет»
фото: glavcom.ua
Ціни на олію у мережі «Екомаркет»
Ціни на олію у мережі «Екомаркет»
фото: glavcom.ua

Ціни в мережі АТБ

В АТБ найбюджетнішою пропозицією виявилася олія власної торгової марки «Розумний вибір» – пляшка рафінованої олії об’ємом 850 мл коштує 77,12 грн. Ще одна власна марка мережі, «Своя лінія», представлена у фасуванні по 900 мл: рафінована коштує 87,84 грн, а нерафінована – 97,84 грн.

Серед відомих брендів у стандартній пляшці об’ємом 850 мл нерафінована олія «Щедрий дар» обійдеться у 98,97 грн, рафінована «Олейна» – у 99,85 грн, а рафінований «Стожар» – у 99,99 грн. Дорожче коштує рафінована олія «Чумак» у пляшці 900 мл – її ціна становить 107,98 грн.

Вартість олії у мережі «АТБ»
Вартість олії у мережі «АТБ»
фото: glavcom.ua
Ціни на олію в мережі «АТБ»
Ціни на олію в мережі «АТБ»
фото: glavcom.ua

Ціни в мережі «Сільпо»

У мережі «Сільпо» найнижчу ціну зафіксовано на продукцію власної торгової марки «Повна чаша» – рафінована олія об’ємом 850 мл коштує 75,99 грн. Ще одна власна марка, «Премія», у такому ж об’ємі обійдеться у 91,49 грн.

Серед популярних брендів у пляшці 850 мл рафінована «Майола» продається за 79,99 грн, «Щедрий дар» коштує 98,99 грн, а «Стожар» – 99,99 грн. Також у продажу є вітамінізована олія «Щедрий дар» у меншій пляшці (750 мл) за 88,79 грн, а домашню олію «Чумак» об’ємом 900 мл пропонують за акційною ціною 97 грн.

Найдешевшою у «Сільпо», як і в інших мережах, є олія власних марок
Найдешевшою у «Сільпо», як і в інших мережах, є олія власних марок
Ціни на олію в мережі «Сільпо»
Ціни на олію в мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua

Олія в супермаркетах Києва: де зараз найдешевше та скільки коштують відомі бренди фото 1
фото: glavcom.ua

Ціни в мережі «Фора»

У супермаркетах «Фора» найдешевшою є продукція власної торгової марки «Зірковий вибір» у пляшках об’ємом 850 мл: рафінована олія коштує 77,20 грн, а нерафінована першого ґатунку – 80,90 грн.

Рафіновану олію «Щедрий дар» об’ємом 850 мл тут можна придбати за 92,90 грн. Трохи дорожче – по 99,90 грн за пляшку 850 мл – продаються рафінована олія «Олейна» та «Майола». Найвища ціна серед представлених позицій зафіксована на домашню олію «Чумак» у меншому фасуванні (800 мл) – вона коштує 107,90 грн.

Олія «Чумак» домашня є однією з найдорожчих на полицях «Фори».
Олія «Чумак» домашня є однією з найдорожчих на полицях «Фори».
фото: glavcom.ua
Ціна на олію у мережі «Фора»
Ціна на олію у мережі «Фора»
фото: glavcom.ua

Загалом моніторинг показав, що вартість базової рафінованої олії власних торгових марок у столичних супермаркетах тримається в межах 76-79 грн за 850 мл, тоді як ціни на продукцію відомих брендів переважно коливаються від 93 до 118 грн залежно від мережі, об’єму пляшки та виду продукту.

Нагадаємо, російські війська 16 листопада атакували Дніпро. За повідомленнями місцевих ЗМІ, під удар потрапив завод «Олейна», який спеціалізується на виробництві соняшникової олії. Водночас у різних районах міста зафіксовано влучання та пожежі на підприємствах.  Раніше «Главком» повідомляв про російський удар по заводу «Олейна» у вересні 2026 року. Тоді міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив ураження підприємства, яке належить американській корпорації Bunge.

До слова, «Укроліяпром» запевняє, що зупинка частини заводів не загрожує забезпеченню внутрішнього ринку. За оцінкою асоціації, українці за рік споживають 400–500 тис. т соняшникової олії. Це менше 10% від обсягу, який виробляють вітчизняні підприємства.

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Теги: Київ супермаркет ціни

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