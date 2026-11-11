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Герой «Гри престолів» показав, який вигляд має життя в Україні (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ніколай Костер-Вальдау показав карту повітряних тривог під час масштабної атаки
фото: кадри з відео Іnstagram/nikolajwilliamcw

Ніколай Костер-Вальдау є послом ООН та відомим данським актором 

Зірка серіалу «Гра престолів» Ніколай Костер-Вальдау поскаржився на атаки росіян. Актор показав міжнародній спільноті реалії життя в Україні під час свого останнього дня у Києві. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Ніколай Костер-Вальдау показав на відео в соцмережах карту повітряних тривог в Україні. На кадрах можна побачити, як усю країну охопила повітряна тривога, а у повітряному просторі перебувають десятки російських шахедів. Разом із цим голлівудський актор зауважив, що він вже завершив свій візит в Україну та їде додому. Водночас наголосивши на тому, що українці не можуть, як він, поїхати додому, де немає війни.

«Це мій останній день в Україні. Я вже їду. Тут я зустрів дивовижних людей і чудово провів час, але… Ось так зараз виглядає життя в Україні. Це карта, яка показує, де зараз відбуваються атаки. І час повертатися додому. Я можу поїхати додому, я – щасливчик. А українці не можуть», – сказав актор.

Нагадаємо, актор Ніколай Костер-Вальдау, який зіграв Джеймі Ланністера у серіалі «Гра престолів», приїхав до Києва. Він показався на одній зі станцій метро у Києві, коли спустився у метрополітен під час повітряної тривоги. Актор також встиг відвідати паб на Подолі. Дивитися фільми

Як розповідав «Главком», актор Ніколай Костер-Вальдау відвідав столичний ЖК «Комфорт Таун», куди росіяни поцілили в ніч на 30 жовтня. Актор на власні очі побачив руйнування та наслідки російської агресії та поспілкувався із мешканцями понівечених будинків.

До слова, візит Ніколая Костер-Вальдау у Києві надихнув українців на народну творчість. Мережа вибухнула мемами та курйозними дописами із актором та його пригодами у столиці.

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Теги: голлівудський актор Київ війна тривога

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