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Блекаут у Дніпрі, удар по Києву: головне за ніч 30 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Блекаут у Дніпрі, удар по Києву: головне за ніч 30 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 30 жовтня 2026 року

Цієї ночі російська окупаційна армія атакувала Київ, Дніпро залишився без світла через удари РФ по енергетиці, хакери зламали Binance.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 жовтня.

Блекаут у Дніпрі

Уночі 30 жовтня російські терористи продовжили завдавати ударів по Дніпру. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За попередніми даними, внаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 350 тис. абонентів у обласному центрі та прилеглих населених пунктах.

Вибухи у Києві

У ніч на 30 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кличко повідомив про влучання у складські будівлі у Дарницькому районі. Виникла пожежа. У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів.

Хакерська атака на Binance

Засновник Binance Чанпен Чжао (CZ) заявив, що найбільша у світі криптовалютна біржа зазнала хакерської атаки, проте наголосив, що кошти користувачів перебувають у безпеці.

Криптовалютна біржа Binance оприлюднила інформацію щодо заходів безпеки на тлі масштабного інциденту зі зламом. 

У компанії повідомили, що поточна перевірена сума заморожених активів досягла приблизно $3 млрд. Команда платформи працює цілодобово спільно з правоохоронними органами, емітентами стейблкоїнів, блокчейн-аналітиками та партнерами по галузі задля відстеження й блокування додаткових коштів.

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Теги: війна Київ Дніпро

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