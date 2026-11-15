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Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Частина олійноекстракційних заводів тимчасово припинила роботу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Капшук: Скасування мит знову зробить Україну постачальником сировини

Асоціація «Укроліяпром», яка об'єднує підприємства олійно-жирової галузі, виступила проти скасування експортних мит на соняшник, сою та ріпак. Лобісти пропонують скасувати мита після того, як частина заводів вимушено зупинилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву асоціації.

Які заводи зупинилися

Олійно-жирова галузь працює під посиленим безпековим і логістичним тиском. Росія завдає ударів по підприємствах харчової промисловості та енергетиці, тож частина олійноекстракційних заводів тимчасово припинила роботу. За поясненням «Укроліяпрому», цього вимагають протоколи безпеки: так захищають працівників та обладнання на час відновлення після ударів і чергової хвилі атак.

Найбільша зупинка – в агрохолдингу Kernel, найбільшого виробника соняшникової олії в Україні. 12 листопада компанія повністю зупинила всі свої олійноекстракційні заводи. У Kernel пояснили, що дрони пошкодили виробничі будівлі, технологічне обладнання та резервуари. Олійноекстракція працює безперервним циклом і з підвищеним ризиком пожежі, тому влучання в діюче обладнання загрожує масштабним займанням. Компанія також припинила закуповувати насіння, але продовжує відвантажувати готову продукцію зі складів.

Слідом зупинилися ще два олійні заводи:

  • Delta Wilmar Ukraine 12 листопада зупинила всі виробничі потужності, серед них олійноекстракційний завод на Одещині;
  • дніпровський завод «Потоки» з 13 листопада припинив закуповувати й переробляти соняшник.

Раніше, 8 листопада, після російського авіаудару зупинився соєпереробний завод агрохолдингу «Астарта» на Полтавщині. 10 листопада російські дрони серйозно пошкодили Ніжинський жиркомбінат на Чернігівщині і підприємство теж припинило виробництво.

Чи загрожує українцям дефіцит олії

«Укроліяпром» запевняє, що зупинка частини заводів не загрожує забезпеченню внутрішнього ринку. За оцінкою асоціації, українці за рік споживають 400–500 тис. т соняшникової олії. Це менше 10% від обсягу, який виробляють вітчизняні підприємства.

В асоціації наголошують, що наявних потужностей вистачить, щоб за сезон переробити весь урожай соняшнику, сої та ріпаку. Після стабілізації ситуації заводи мають повернутися до звичного режиму роботи.

Чим небезпечне скасування мит

Головну загрозу асоціація бачить у спробах змінити експортні правила.

«Ми бачимо спроби окремих лобістів використати тимчасову паузу в роботі заводів як аргумент для скасування експортних мит на олійні культури – як на сою та ріпак, так і на соняшник. Вважаємо такі пропозиції шкідливими для економіки», – йдеться в заяві.

Вивізне мито на насіння соняшнику Україна запровадила 1999 року за ставкою 23%, згодом її поступово знизили. За оцінкою «Укроліяпрому», саме це мито допомогло створити в Україні потужну олійну промисловість і вивело країну у світові лідери з експорту соняшникової олії. Якщо мито скасувати, сировину почнуть вивозити на переробку за кордон.

«Скасування цього мита означатиме пряме завантаження переробних заводів у сусідніх країнах ЄС та Туреччині за рахунок української сировини», – попередили в асоціації.

З 4 вересня 2025 року діє 10% мито на соєві боби та насіння ріпаку. Аграрії, які експортують власний урожай, від нього звільнені, тож платять мито посередники, що скуповують сировину на вивезення. Після запровадження мита Україна у 2025/2026 маркетинговому році вперше переробила понад 40% урожаю ріпаку. Експорт ріпакової олії тоді зріс у 2,5 раза, до 520 тис. т, а валютна виручка від нього перевищила $588 млн.

В «Укроліяпромі» наголошують, що скасування мит не додасть пропускної здатності портам і кордонам. Водночас після відновлення роботи українським заводам може забракнути сировини, а держава втратить податки й валютну виручку від експорту готової продукції.

«Олійно-жирова галузь за роки повномасштабної війни не раз доводила свою стійкість і здатність працювати в найскладніших умовах. Тимчасові труднощі ми пройдемо, заводи повернуться до роботи. Головне сьогодні – не ухвалювати рішень, які перекреслять роки розвитку нашої переробки й перетворять Україну назад на постачальника сировини», – заявив генеральний директор «Укроліяпрому» Степан Капшук.

Хто виступає за скасування

Асоціація не уточнила, кого саме вважає лобістами. Суперечка про мита на сою та ріпак триває з моменту їхнього запровадження. У вересні 2026 року Українська зернова асоціація підтримала законопроєкт №15522-1 про скасування 10% мита на сою та ріпак. Вона назвала мито однією з ключових причин падіння експорту: у 2025/2026 маркетинговому році вивезення сої скоротилося з 3,8 млн до 2,7 млн т, ріпаку – з 3,2 млн до 1,82 млн т. Аграрні об'єднання вважають, що від мит виграють переробники за рахунок виробників.

Нагадаємо, удари по чорноморських портах уже позначилися на олійному бізнесі. У липні–вересні 2026 року Kernel скоротив продажі рослинної олії на 48% у річному вимірі, а експорт зерна – на 54%.

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Теги: бізнес криза податки росіяни ракетна атака завод

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