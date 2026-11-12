У Києві розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілу 12 листопада (адреса)

На місці влучання продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та комунальні служби

У Солом’янському районі столиці для мешканців, чиї домівки постраждали внаслідок влучання ворожого безпілотника в багатоповерхівку, організували оперативний штаб допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Солом’янської РДА Сергія Мовенка.

Пункт підтримки облаштували на базі Ліцею № 43 «Грааль» за адресою: вул. Преображенська, 17.

У штабі працюють соціальні працівники, фахівці ЦНАПу та психологи. Мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю та отримати:

первинну психологічну підтримку;

консультації та допомогу з відновленням втрачених документів;

супровід в оформленні матеріальної допомоги за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам» та державною програмою «єВідновлення».

Телефони штабу допомоги:

097 532 09 79

099 740 64 59

097 349 00 31

Сергій Мовенко також зазначив, що на місці влучання продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та комунальні служби.

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Вранці росія атакувала житлову дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі столиці фото: ДСНС Києва/Facebook

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, ще семеро зазнали поранень. Загоряння охопило поверхи з третього по шостий, також зафіксовано часткове руйнування конструкцій будинку на рівні п'ятого поверху.