Оприлюднено Covid-дані за минулу добу в Києві та області
Минулої доби в Києві від коронавірусу померли десять людей
За минулу добу, 16 травня, у Києві коронавірус виявлено у 102 людей. Це на 35 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 15 травня було 137 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 201992 випадки захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 132396 осіб (за добу 16 травня – 64),
- померли 4950 осіб (за добу 10).
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 122242 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 97 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 277 осіб.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 111524 особи (за добу 16 травня – 480),
- померли 2577 людей.
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2156000 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 16 травня зафіксовано 2136 хворих на коронавірус.
Як повідомив Степанов, 16 травня у Києві зроблено 58 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 17 вакцинації.
Нагадаємо, за добу 15 травня в Києві виявили 137 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.
Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.