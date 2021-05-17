Оприлюднено Covid-дані за минулу добу в Києві та області

У вихідні у столиці зменшується кількість нових госпіталізацій хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли десять людей

За минулу добу, 16 травня, у Києві коронавірус виявлено у 102 людей. Це на 35 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 15 травня було 137 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 201992 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 132396 осіб (за добу 16 травня – 64),

померли 4950 осіб (за добу 10).

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 122242 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 97 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 277 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 111524 особи (за добу 16 травня – 480),

померли 2577 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2156000 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 16 травня зафіксовано 2136 хворих на коронавірус.

Як повідомив Степанов, 16 травня у Києві зроблено 58 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 17 вакцинації.

Нагадаємо, за добу 15 травня в Києві виявили 137 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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