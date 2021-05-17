  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Оприлюднено Covid-дані за минулу добу в Києві та області

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У вихідні у столиці зменшується кількість нових госпіталізацій хворих на коронавірус - Оприлюднено Covid-дані за минулу добу в Києві та області
    У вихідні у столиці зменшується кількість нових госпіталізацій хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли десять людей

    За минулу добу, 16 травня, у Києві коронавірус виявлено у 102 людей. Це на 35 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 15 травня було 137 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 201992 випадки захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 132396 осіб (за добу 16 травня – 64),
    • померли 4950 осіб (за добу 10).

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 122242 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 97 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 277 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 111524 особи (за добу 16 травня – 480),
    • померли 2577 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2156000 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 16 травня зафіксовано 2136 хворих на коронавірус.

    Як повідомив Степанов, 16 травня у Києві зроблено 58 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 17 вакцинації.

    Нагадаємо, за добу 15 травня в Києві виявили 137 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.

    Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies