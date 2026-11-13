Ошукав матір хворого хлопчика на 60 тис. грн: підозру отримав «маг Веліар»

До «мага» звернулася жінка, яка виховує семирічного сина з тяжким діагнозом та розладами поведінки

У Києві повідомлено про підозру езотерику Богдану Оріщенку, відомому як маг Веліар, який, за даними слідства, ошукав матір семирічного хлопчика, обіцяючи допомогу і зцілення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київськ міську прокуратуру та столичну поліцію.

«За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 27-річному мешканцю Києва, який став відомим завдяки телевізійним шоу, та користуючись популярністю, пропонував допомогу людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зокрема батькам хворих дітей та рідним безвісти зниклих військових», – повідомила прокуратура.

Дії «мага» кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного, але за даними джерел «Главкома», йдеться про громадянина Оріщенка, відомого як маг Веліар.

Зазначається, що у травні 2025 року до «мага» звернулася жінка, яка виховує семирічного сина з тяжким діагнозом та розладами поведінки, що не лікуються, а потребують корегування поведінки. Користуючись вразливим психологічним станом жінки, «маг» переконав її у необхідності проведення платних «консультацій та «обрядів, які мали допомогти її сину. Жінка переказала за таку «допомогу загалом 60 тис. грн. Жодного ефекту, окрім збагачення так званого мага, його обряди не мали.

Переписка підозрюваного з мамою хлопчика фото: поліція Києва

Крім «магічних послуг та «марафонів, чоловік заробляв продажем статуеток «золотого буйвола, який допомагає мільйонерам, а також диво-свічок, що допомагають зняти «вроки. Купити статуетку можна було за 9 тис. грн, а диво-свічку за 1, 3 тис. грн.

Магічні атрибути підозрюваного фото: поліція Києва

Для збільшення кількості підписників своїх сторінок чоловік робив «розклади карт на перебіг війни, «віщував, що киян з правого на лівий берег міста возитимуть баржами та наголошував – «маги та відьми мають під час війни особливу силу не просто виживати, а жити добре».

фото: поліція Києва

фото: поліція Києва

Нагадаємо, у 2023 році спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив таролога, демонолога і жерця Веліара (справжнє ім'я – Богдан Оріщенко) відзнакою «Гордість і слава України». До цього маг Веліар нібито займався «відспівуванням» РПЦ біля стін Києво-Печерської лаври. Це викликало обурення серед вірян, які вважають, що такі дії є образливими. У коментарях в соцмережах Оріщенко зазначив, що орден отримав за благодійність та допомогу ЗСУ.