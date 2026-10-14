Рух вулицею Милославською обмежено до кінця листопада (схема)

Вулиця Милославська є однією з ключових транспортних магістралей Деснянського району

Ремонтні роботи проводитимуться у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року

Відсьогодні, 14 жовтня, до 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського.

Як зазначають у комунальній корпорації, вулиця Милославська є однією з ключових транспортних магістралей Деснянського району. Дорогу збудували у 1989 році. Капремонт проводитимуть уперше з моменту відкриття. Тож інфраструктура потребує комплексного оновлення.

Повністю завершити капітальний ремонт цієї вулиці планують до червня 2027 року.

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Схема обмеження руху вулицею Милославською в Деснянському районі столиці інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.

Також до 2 жовтня, з 10:30 до 20:00, частково обмежено рух мостом ім. Є.О. Патона. У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра у сторону бульв. Миколи Міхновського.