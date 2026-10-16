У Києві застосовані екстрені відключення електроенергії

Енергетики попередили, що під час аварійних обмежень графіки не діють

У Києві через чергову ворожу атаку на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури застосовано екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє компанія ДТЕК, інформує «Главком».

Енергетики наголошують, що під час застосування екстрених відключень попередньо оприлюднені графіки скасовуються та не діють. Про всі зміни щодо ситуації в енергосистемі обіцяють оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Раніше у Міністерстві енергетики зазначали, що внаслідок російського обстрілу частина споживачів у столиці та Київській області залишилася без світла. Через це увечері 15 жовтня у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах також було зафіксовано зниження тиску води.

Наразі водопостачання у правобережній частині столиці повністю відновлено. За інформацією пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), тиск у водопровідній мережі вже відповідає нормативним показникам.