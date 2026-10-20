«Червона» лінія метро відновила рух між кінцевими станціями

Після російського обстрілу поїзди знову курсують від «Академмістечка» до «Лісової»

У Києві вранці вівторка, 20 жовтня, відновили рух поїздів «червоною» лінією метрополітену між кінцевими станціями «Академмістечко» та «Лісова». Водночас станція «Чернігівська», яка зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки, залишається закритою для пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За інформацією КМДА, поїзди Святошинсько-Броварської лінії знову курсують між кінцевими станціями. Також у звичайному режимі відновила роботу станція «Лісова».

«Сьогодні вранці поїзди на «червоній» лінії знову курсують між станціями «Академмістечко» та «Лісова» , також станція «Лісова» відновила роботу у звичайному режимі», – повідомили в міській адміністрації.

Водночас станція «Чернігівська» тимчасово залишається закритою для пасажирських перевезень. Поїзди проїжджають її без зупинки, тому посадка та висадка пасажирів на цій станції наразі неможливі.

У КМДА зазначили, що про відновлення роботи «Чернігівської» повідомлять додатково. Конкретної дати відкриття станції поки не назвали.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська здійснили масований обстріл Києва із застосуванням балістичних ракет. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала станція метро «Чернігівська».

Зокрема, російський удар пошкодив вітражні вікна, платформу та фасад станції. Крім того, постраждала інфраструктура метрополітену: колії, контактна рейка, система електропостачання та обладнання управління рухом.