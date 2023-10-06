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Стефанчук нагородив таролога та демонолога відзнакою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Стефанчук нагородив таролога та демонолога відзнакою
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив таролога, демонолога і жерця Веліара
фото з відкритих джерел

Таролог і демонолог Богдан Оріщенко стверджує, що отримав відзнаку за благодійність та допомогу ЗСУ

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив таролога, демонолога і жерця Веліара (справжнє ім'я – Богдан Оріщенко) відзнакою «Гордість і слава України». Відповідні фото Оріщенко опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив таролога, демонолога і жерця Веліара
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив таролога, демонолога і жерця Веліара

До цього маг Веліар нібито займався «відспівуванням» РПЦ біля стін Києво-Печерської лаври. Це викликало обурення серед вірян, які вважають, що такі дії є образливими.

Стефанчук нагородив таролога та демонолога відзнакою фото 1
Стефанчук нагородив таролога та демонолога відзнакою фото 2

У коментарях Оріщенко зазначив, що орден отримав за благодійність та допомогу ЗСУ.

Зазначимо, «Гордість і слава України» – це національний благодійний проєкт. Мета – розповісти суспільству та вшанувати незламних, успішних українців, які сьогодні стоять на захисті нашої країни, а також тих, хто своїми добрими справами і конкретними людськими вчинками забезпечують життєдіяльність країни, добробут населення, допомагають ЗСУ та об’єднують націю.

Нагадаємо, раніше подібний скандал стався з моделлю Оксаною Волощук, яку у блогерсько-інстаграмному середовищі знають під ім'ям Ксюша Манекен. Їй вручили нагороду «За сприяння військовій розвідці України другого ступеня». Повідомлялося, що її відзначили ще в жовтні 2022 року. Волощук (вона ж – Ксюша Манекен) отримала відзнаку від ГУР за «відмінно виконані поставлені перед нею завдання». Проте що саме робила блогерка – не повідомляється.

Теги: Руслан Стефанчук орден

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