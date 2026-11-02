В.о. генпрокурора дав хід кримінальній справі проти одного з головних фігурантів операції «Карфаген»

Також експосадовцю Сергію Кропиві закидають перебування в робочий час у Буковелі

Колишнього посадовця Офісу генпрокурора підозрюють у розтраті державного майна та внесенні неправдивих відомостей

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський зареєстрував кримінальне провадження щодо колишнього заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Йдеться про можливу розтрату державного майна та внесення неправдивих даних. Кропива є одним із головних фігурантів операції «Карфаген». Про це заявив Антон Ковальський під час закритої зустрічі з медіа, на якій був присутній «Главком».

«За результатами службового розслідування я зареєстрував кримінальне провадження щодо Кропиви і доручив розслідувати його ДБР», – сказав виконувач обов’язків генпрокурора.

За словами Ковальського, службове розслідування виявило численні факти використання Кропивою службового автомобіля Офісу генпрокурора у власних цілях. Також експосадовцю закидають перебування в робочий час у Буковелі.

Розслідуванням зареєстрованого кримінального провадження займатиметься Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що прокурора Сергія Кропиву було затримано у Львові 4 вересня у межах спецоперації НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, перед затриманням він разом з іншою підозрюваною Єлизаветою Івахненко перебував на відпочинку у Львівській області. Після цього вони розділилися: Кропиву затримали в автомобілі у центрі Львова, а Івахненко – на вокзалі.

НАБУ і САП підозрюють Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації, яка, за даними слідства, системно отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізувала понад 89,9 млн грн.

З 6 вересня Кропива перебуває під вартою. При цьому має можливість вийти на волю, якщо знайде 120 млн грн застави.

Згодом Офіс генерального прокурора офіційно спростував слова фігуранта справи «Карфаген» Сергія Кропиви («Канцлера») про те, що під час перебування у Львові на початку вересня він нібито був у службовому відрядженні.

Крім цього, «Главком» повідомляв, що Сергій Кропива другий рік поспіль декларує високі пенсійні виплати. Зокрема, у 2024 році правоохоронець вказав 165,2 тис. грн пенсії, а у 2025 році – 283,3 тис. грн пенсії.