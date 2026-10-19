У Києві через обстріл зазнав пошкоджень зоопарк «Звірополіс»

За попередніми даними, тварини не постраждали

Внаслідок ракетного удару по торгово-розважальному центру Cosmo Multimall зазнав пошкоджень контактний зоопарк «Звірополіс». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує «Главком».

За попередніми даними, тварини не постраждали. Наразі на місці триває їхня евакуація у безпечне місце.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

Також унаслідок обстрілу постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Судячи з оприлюднених фото, ТРЦ зазнав значних руйнувань. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася.