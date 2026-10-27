«Зросійщення відбулося, коли я переїхала до Києва». Відома ведуча зробила відверту заяву

Аліна Доротюк: «Насправді опанувати російську було доволі складно. Було багато помилок – типу «упал с драбины…»

Українська ведуча-інтерв’юерка Аліна Доротюк зізналася, що після переїзду до Києва почала частково переходити на російську мову, попри те, що з дитинства говорила українською. Про це зірка заявила в інтерв’ю «Главкому».

Рідною мовою для Аліни Доротюк завжди була українська. Вона народилася у Коростишеві, що на Житомирщині. «З дитинства я була україномовна. Уся моя сім’я, родина, оточення в школі були україномовними. Аж один хлопчик на перервах послуговувався російською. Оці байки про те, що Житомир – російськомовне місто, неправда. Мої батьки, їхні друзі – всі спілкувалися українською», – розповіла зірка.

Однак із переїздом до столиці Аліна Доротюк поступово почала говорити російською мовою, хоча вивчити її було достатньо складно. «Зросійщення відбулося, коли я переїхала до Києва, це було поступово. Насправді російську мову вивчити було доволі складно, були помилки типу «упал с драбины» (лестницы російською). Але, коли в оточенні спілкуються цією мовою і применшується значення української, ти переходиш на російську», – зазначила журналістка.

Російська мова здебільшого переважала у вжитку ведучої на роботі, під час спілкування з колегами, зокрема й зірками. Водночас Аліна Доротюк не відмовилася від української мови. «Так, я ніколи не відмовлялася від української. Коли була вдома, то спілкувалася зі своєю сім’єю, батьками українською. Російською – лише з колегами, друзями, які послуговувалися цією мовою, і російськомовними зірками, з якими записувала інтерв’ю», – зауважила Доротюк.

Ведуча пояснила, як вона ставиться до знаменитостей, які перейшли на українську мову лише у публічному просторі та соцмережах. «Ставлюся прекрасно. Якщо людина усвідомлює, що її публічність несе відповідальність, і переходить бодай так на українську – це чудово, – вважає вона.

Проте є ті, хто наголошує на українському та водночас приховує, що говорить російською. Таку поведінку Доротюк називає лицемірством. «Однак є величезне «але»: якщо людина б’є себе в груди і каже, що все російське – зло, що варто усвідомити свою ідентичність, а сама продовжує говорити російською в житті – для мене це лицемірство. Звісно, знаю (таких зірок). Імена називати не буду, але, як то кажуть, інтернет все пам’ятає. На жаль… » – зауважила інтерв’юерка.

Однак Аліна Дортюк мріє, що б такі зірки перейшли на україську мову не лише на екрані, але й у реальному житті. «Мені б хотілося, щоб усі зірки, які для мереж говорять українською, а в житті – російською, перейшли і в житті на українську та нарешті усвідомили свою ідентичність на глибинному рівні, щоб для них питання російської мови, як тієї, якою вони послуговуються, взагалі не існувало. Але це вже моя глобальна мрія», – висловилася журналістка.

Нагадаємо, український продюсер та сценарист Акім Галімов кримськотатарського походження в інтерв’ю «Главкому» розповів, хто змусив його перейти на українську та як йому вдалося позбутися російської мови. Журналіст зростав у зросійщеному середовищі та нині він та його родина говорить виключно українською мовою.