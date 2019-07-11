Овочі з грядки, запашні дині з півдня України: у Києві проходять ярмарки (адреси)



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Киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки

У четвер, 11 липня, у Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки «SHELL»; Електротехнічна, 2-А; навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

Як відомо, під час спекотних днів червня ярмарки у столиці не проводилися.

Нагадаємо, ярмарки триватимуть до кінця тижня.