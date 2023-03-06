Озброєння та фінансова допомога: Кличко зустрівся з керівництвом партії Шольца

Очільник столиці наголосив на необхідності посилення підтримки України

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 6 березня, зустрівся з керівництвом правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем, які прибули до Києва. Очільник столиці наголосив на необхідності посилення підтримки України, в тому числі військової. Про це Кличко написав у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зустрівся з головою фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі ФРН Рольфом Мютценіхом та лідером СДПН Ларсом Клінгбайлем. Наголосив на необхідності посилення підтримки України – озброєнням, навчанням наших військових, фінансовою допомогою», – повідомив Кличко.

У свою чергу, Ларс Клінгбайль опублікував у Twitter фото зустрічі з Віталієм Кличком і також зазначив, що мета візиту німецької делегації – обговорення подальшої підтримки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рольф Мютценіх і я зараз тут, щоб поговорити з багатьма людьми в Україні та побачити, як може виглядати подальша підтримка», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Києва приїхали лідери партії Шольца – співголова СДПН Ларс Клінгбайль і лідера фракції СДПН Рольф Мютценіх. Німецькі політики у столиці України проведуть зустрічі не тільки з представниками уряду, але з парламентарями.