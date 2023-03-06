До Києва приїхали керівники Соціал-демократичної партії Німеччини

Німецькі політики планують провести переговори з представниками українського уряду і парламенту

До Києва з першим візитом прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль і лідер фракції Рольф Мютценіх. Про це повідомляє Tagesschau.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Політики прибули до столиці України рано вранці спеціальним потягом, щоб провести переговори з представниками українського уряду і парламенту. З міркувань безпеки точна програма візиту не була опублікована.

З початку повномасштабного вторгнення Україну відвідували канцлер Німеччини Олаф Шольц у червні 2022 року та міністр оборони Борис Пісторіус – всього через кілька днів після вступу на посаду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що партія перебуває у складному становищі в Україні через свою політику щодо Росії до вторгнення. Її звинувачують у тому, що вона десятиліттями недооцінювала президента Росії Володимира Путіна і надто покладалася на співпрацю з Росією. Втім, і Клінгбайль, і Мютценіх вже визнали свої помилки. У грудні партія хоче переглянути свою зовнішню політику, а отже, і своє ставлення до Росії на партійній конференції.

У той же час і Клінгбайль, і Мютценіх наполягають на більшій ролі дипломатії у намаганні завершити війну.

«Ми маємо наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії», – заявляв Мютценіх наприкінці січня.

Раніше повідомлялося, що США та Німеччина підтвердили готовність надалі вводити санкції проти РФ.