Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До Києва приїхали керівники Соціал-демократичної партії Німеччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва приїхали керівники Соціал-демократичної партії Німеччини
фото: Tagesschau

Німецькі політики планують провести переговори з представниками українського уряду і парламенту

До Києва з першим візитом прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль і лідер фракції Рольф Мютценіх. Про це повідомляє Tagesschau.

Політики прибули до столиці України рано вранці спеціальним потягом, щоб провести переговори з представниками українського уряду і парламенту. З міркувань безпеки точна програма візиту не була опублікована.

З початку повномасштабного вторгнення Україну відвідували канцлер Німеччини Олаф Шольц у червні 2022 року та міністр оборони Борис Пісторіус – всього через кілька днів після вступу на посаду.

Видання зазначає, що партія перебуває у складному становищі в Україні через свою політику щодо Росії до вторгнення. Її звинувачують у тому, що вона десятиліттями недооцінювала президента Росії Володимира Путіна і надто покладалася на співпрацю з Росією. Втім, і Клінгбайль, і Мютценіх вже визнали свої помилки. У грудні партія хоче переглянути свою зовнішню політику, а отже, і своє ставлення до Росії на партійній конференції.

У той же час і Клінгбайль, і Мютценіх наполягають на більшій ролі дипломатії у намаганні завершити війну.

«Ми маємо наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії», – заявляв Мютценіх наприкінці січня.

Раніше повідомлялося, що США та Німеччина підтвердили готовність надалі вводити санкції проти РФ.

Теги: війна Україна Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц заявив що Німеччина пришвидшить виробництво боєприпасів
Німеччина налаштована збільшити виробництво боєприпасів
1 березня, 17:11
Міністерка закордонних справ Німеччини різко звернулася до Лаврова
Міністерка закордонних справ Німеччини різко звернулася до Лаврова
2 березня, 12:45
США та Німеччина підтвердили готовність надалі вводити санкції проти РФ
США та Німеччина підтвердили готовність надалі вводити санкції проти РФ
4 березня, 04:36

Події в Україні

РФ намагається компенсувати втрати техніки старими зразками – британська розвідка
РФ намагається компенсувати втрати техніки старими зразками – британська розвідка
Атака дронів на Дніпропетровщину та обстріл Харківщини: яка ситуація в регіонах
Атака дронів на Дніпропетровщину та обстріл Харківщини: яка ситуація в регіонах
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
До Києва приїхали керівники Соціал-демократичної партії Німеччини
До Києва приїхали керівники Соціал-демократичної партії Німеччини
Екснардеп Юрій Сиротюк: У Бахмуті жодної паніки
Екснардеп Юрій Сиротюк: У Бахмуті жодної паніки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
23K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
17K
Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених
15K
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
12K
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
8535
Росіяни атакують Україну новим типом бомб: Ігнат розповів деталі

Новини

Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Сьогодні, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту