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Гасять 90 рятувальників: Кличко розповів подробиці пожежі на підприємстві у столиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гасять 90 рятувальників: Кличко розповів подробиці пожежі на підприємстві у столиці
Вогонь палає на площі близько 2000 кв м
фото: Віталій Кличко/Telegram

Загоряння сталося в металевому складському приміщенні

У Подільському районі Києва рятувальники продовжують боротися із потужною пожежею. 18 одиниць техніки та майже 90 осіб особового складу працюють, щоб локалізувати пожежу. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 25 лютого, вдень у Подільському районі столиці виникла пожежа. Загорання трапилося на підприємстві.

Нагадаємо, 24 лютого сталася пожежа в чотириповерховій адміністративної офісній будівлі на вул. Боричів узвіз, 5, що у Подільському районі столиці.

 

Теги: пожежа Віталій Кличко рятувальники 24 лютого

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