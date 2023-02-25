Гасять 90 рятувальників: Кличко розповів подробиці пожежі на підприємстві у столиці

Вогонь палає на площі близько 2000 кв м

Загоряння сталося в металевому складському приміщенні

У Подільському районі Києва рятувальники продовжують боротися із потужною пожежею. 18 одиниць техніки та майже 90 осіб особового складу працюють, щоб локалізувати пожежу. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За словами мера, загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м.

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Раніше повідомлялося, що у суботу, 25 лютого, вдень у Подільському районі столиці виникла пожежа. Загорання трапилося на підприємстві.

Нагадаємо, 24 лютого сталася пожежа в чотириповерховій адміністративної офісній будівлі на вул. Боричів узвіз, 5, що у Подільському районі столиці.