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Як жила столиця від початку вторгнення: Кличко оприлюднив цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як жила столиця від початку вторгнення: Кличко оприлюднив цифри
У Києві від 24 лютого 2022 року загинули понад 160 цивільних мешканців - Кличко
фото з відкритих джерел

Кличко: «Рік широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала»

Мер Києва Віталій Кличко підбив підсумки життя столиці протягом року повномасштабної війни. Зокрема, Кличко зазначив, що в Києві від 24 лютого 2022 року загинули понад 160 цивільних мешканців, серед них – п’ятеро дітей. Були пошкоджені понад 700 будівель. Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Рік широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. Ми – кожен на своєму місці – робили і робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російського агресора. Я дякую всім киянам, які стояли пліч-о-пліч в перші дні і тижні, аби Київ вистояв. Дякую нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу України!» – зазначив мер Києва.

Віталій Кличко оприлюднив цифри про реалії життя столиці за минулий рік.

Так, з 24 лютого 2022 року в Києві:

  • Повітряна тривога пролунала 680 разів;
  • Пошкоджені понад 700 будівель. Зокрема, 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти;
  •  «Київська служба порятунку» здійснила 48 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці;
  • На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 929 виїздів, надали допомогу 713 пацієнтам;
  • Загинули в столиці понад 160 цивільних мешканців, серед них – 5 дітей;
  • Зареєстровані в Києві понад 229 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких — 40 тисяч дітей;
  • Понад 8 тис.киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва;
  • Гуманітарний штаб Києва залучив допомогу від 130 міжнародних партнерів;
  • Метро, як укриття, приймало одночасно до 66 940 киян;
  • Висадили в місті майже 6000 дерев;
  • Одружились 24 852 пари;
  • Розлучились 2 688 пар;

Народилось 16 461 немовля: 8 507 хлопчиків та 7 954 дівчинки. Серед новонароджених – 278 двієнь та чотири трійні.

Також Кличко нагадав, якими були перші дні війни в столиці.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, у Києві проходять заходи до дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Президент Володимир Зеленський на площі перед Софією вручає нагороди українським воїнам.

Теги: Віталій Кличко укриття Володимир Зеленський Telegram президент немовля столиця звільнення тривога 24 лютого Київ

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