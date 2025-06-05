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Озеро Віра тимчасово змінить колір: комунальники звернулися до киян із застереженням

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Озеро Віра тимчасово змінить колір: комунальники звернулися до киян із застереженням
На початку травня фахівці комунального підприємства «Плесо» проводили перевірку стану озера Віра
скриншот відео

Обробка водойми здійснюється спеціалізованими біопрепаратами

Сьогодні, 5 червня, на озері Віра буде проведено планову обробку спеціалізованими біопрепаратами з метою покращення екологічного стану водойми. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Плесо».

У зв'язку з проведенням робіт, «Плесо» звертає увагу мешканців та гостей столиці на кілька важливих моментів:

  • Купатися в озері заборонено. Водойма не призначена для купання.
  • Після обробки можлива тимчасова зміна кольору та запаху води. Це нормальне явище, пов'язане з дією біопрепаратів.

Нагадаємо, на початку травня фахівці комунального підприємства «Плесо» проводили перевірку стану озера Віра, зокрема було здійснено відбір проб води для аналізу та оцінки забруднення. Попередньо  поверхні озера було виявлено скупчення сміття – рештки очерету, тополиний пух, квітковий пилок. Водночас зеленуватий колір та неприємний запах води, за словами комунальників, спричинені розвитком ціанобактерій (синьо-зелених водоростей) і є природним процесом.

Раніше повідомлялося, що «Плесо» активно впроваджує нову систему моніторингу рівня води, щоб комплексно дослідити екологічний стан водойм столиці та виявити їхні проблемні місця. 

До слова, на житловому масиві Виноградар у Києві відновилася вода в озері Синє – популярному місці відпочинку мешканців, яке в серпні 2024 року повністю висохло і перетворилося на пустир, порослий бур’янами. 

Теги: Київ водойма

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