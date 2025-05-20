Хлопець намагався стрибнути зі скляного мосту на Володимирській гірці

Під час патрулювання скляного мосту охоронці помітили молодого чоловіка на перилах

Патрульні комунального підприємства «Муніципальна охорона» запобігли спробі самогубства чоловіка, який намагався стрибнути з мосту на Володимирській гірці. Інцидент стався вчора, приблизно о 22:20. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу підприємства.

Повідомляється, що під час патрулювання скляного мосту охоронці помітили молодого чоловіка на перилах. Оперативно зреагувавши, муніципали підбігли до нього та почали розмовляти, відволікаючи від наміру.

Хлопець говорив, що хоче зістрибнути і покінчити з життям, але патрульним вдалося переконати його не робити непоправних вчинків фото: Муніципальна охорона Києва

Хлопець висловлював бажання покінчити з життям, але патрульним вдалося його переконати не робити непоправних вчинків. У результаті чоловік зліз з перил, і його відвели в безпечне місце.

Про подію повідомили бригаду «швидкої», яка госпіталізувала чоловіка. Причини спроби самогубства встановлюватимуть поліцейські.

Нагадаємо, 5 травня, в Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала молода жінка. Інцидент трапився на вулиці Ревуцького. За даними джерел, жінка стрибнула з 13 поверху житлового будинку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Також повідомлялося, що чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні у Києві. Муніципальній охороні разом із медперсоналом лікарні вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію.