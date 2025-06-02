На вулиці Бориспільській та Харківському шосе рух транспорту тимчасово обмежено

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

У понеділок, 2 червня, у столиці частково буде перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській та Харківському шосе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. Комунальники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на таких ділянках:

Харківське шосе – від вулиці Володимира Рибака до вулиці Брацлавської;

вулиця Бориспільська – від провулка Ігоря Качуровського до вулиці Вересневої.

У «Київавтодорі» просять водіїв врахувати обмеження під час планування маршруту та перепрошують за тимчасові незручності.

На вулиці Бориспільській рух транспорту тимчасово обмежено інфографіка: «Київавтодор»

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».