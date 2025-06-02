На вулиці Бориспільській та Харківському шосе рух транспорту тимчасово обмежено
Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
У понеділок, 2 червня, у столиці частково буде перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській та Харківському шосе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.
Ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. Комунальники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на таких ділянках:
- Харківське шосе – від вулиці Володимира Рибака до вулиці Брацлавської;
- вулиця Бориспільська – від провулка Ігоря Качуровського до вулиці Вересневої.
У «Київавтодорі» просять водіїв врахувати обмеження під час планування маршруту та перепрошують за тимчасові незручності.
Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.
Також «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».
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