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Театр Франка відкриває третю сцену

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Театр Франка відкриває третю сцену
Євген Нищук: одним із пріоритетів залишається осучаснення української класики
колаж: glavcom.ua

Театр Франка відкриває «Сцену під химерами» та готує нову «Енеїду»

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві анонсував відкриття третьої сцени – камерного простору «Сцена під химерами». Про це розповів генеральний директор-художній керівник театру Євген Нищук у проєкті Ok Talk, повідомляє «Главком» з посиланням на БЖ.

«Сцена під химерами» стане експериментальним майданчиком для камерних вистав та творчих пошуків, натхненним унікальною архітектурою Городецького.

Євген Нищук заявив, що одним із пріоритетів залишається осучаснення української класики. Після успіху вистави «Конотопська відьма», театр Франка готує нову інтерпретацію «Енеїди» Івана Котляревського, прем'єра якої запланована на кінець листопада 2025 року. Нищук підкреслив важливу роль режисерів, зокрема Івана Уривського, Давида Петросяна, Дмитра Богомазова та молодих талантів, у творчій трансформації театру та пошуку нових естетичних рішень.

Євген Нищук також розповів про економічну успішність театру. У 2024 році колектив провів 492 вистави та подвоїв виторг до понад 94 млн грн.

Нагадаємо, цими вихідними, 17-18 травня, жителі міста та гості столиці можуть відвідати низку цікавих культурних подій та мистецьких заходів. Столичні театри, музеї та бібліотеки традиційно підготували різноманітну програму. 

До слова, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка готує нову інтерпретацію «Енеїди» – відомого твору Івана Котляревського. 

«Роблю такий анонс. Це я спровокував Давида Петросяна, що мені хочеться (поставити на сцені, – «Главком») певні знакові роботи. Не повторювати їх, якими вони були, бо змінилися вже й покоління, й актори, й все інше: змінилася естетика, потреби. Знаменита «Енеїда», я хочу, щоб постала на цій сцені», – розповідає художній керівник Театру Франка.

Він додав, що очікує вже наприкінці листопада цього року нову редакцію-інтерпретацію цього твору, щоб розпочати роботу над виставою.

Раніше «Главком» писав, що аншлагова вартість вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ'яненка становила 600 тис. грн. Директор Національного театру ім. Івана Франка Євген Нищук розповідав у листопаді 2024-го: «Скільки б разів ми її не виставляли на місяць, вона продається за 13 хвилин».

Раніше 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик.

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Теги: Київ Євген Нищук Театр Франка

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