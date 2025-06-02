Київ посилює контроль за станом озер

На житловому масиві Виноградар у Києві відновилася вода в озері Синє, яке в серпні 2024 року повністю

Рік тому моніторинг рівня води вже стартував на Русанівській протоці

Київське комунальне підприємство «Плесо» активно впроваджує нову систему моніторингу рівня води, щоб комплексно дослідити екологічний стан водойм столиці та виявити їхні проблемні місця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу підприємства.

Зазначається, що завдяки цьому заходу «Плесо» зможе контролювати водний баланс озер, їхнє наповнення, замулення, підтоплення або висихання. Усі ці показники є важливою частиною програми моніторингу, що дозволяє отримати вичерпну інформацію про стан водних ресурсів міста.

Рік тому подібний моніторинг вже стартував на Русанівській протоці, і щоденні дані звідти доступні на сайті КП «Плесо». Тепер програму розширили, включивши нові водні об'єкти. Заміри рівня води наразі проводяться на таких локаціях:

озеро Синє

озеро Голубе

каскад озер Опечень (озеро Пташине, озеро Йорданське, озеро Кирилівське, озеро Андріївське, озеро Лугове, озеро Мінське)

озеро Віра

озеро Булгакова

озеро Райдужне

річка Почайна

каскад озер по проспекту М. Бажана

каскад озер в районі житлового масиву Троєщина

затока Собаче Гирло

Русанівська протока

Заміри здійснюються кваліфікованими фахівцями з фіксованою періодичністю, з урахуванням балтійської системи висот. Також ведеться активна робота над впровадженням автоматичних датчиків глибини, це дасть змогу інтегрувати отримані дані в інформаційно-комунікаційну систему «Міська інтеграційна платформа», забезпечуючи зручний доступ до цієї важливої інформації.

Нагадаємо, на житловому масиві Виноградар у Києві відновилася вода в озері Синє – популярному місці відпочинку мешканців, яке в серпні 2024 року повністю висохло і перетворилося на пустир, порослий бур’янами.

До слова, на водно-болотних угіддях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спостерігається критична нестача вологи. Через посуху та малосніжну зиму обміліли й подекуди пересохли малі водойми й канали, це загрожує рослинам і тваринам заповідника.