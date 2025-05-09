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Верховний Суд скасував рішення про виділення землі під торговий центр на Драйзера

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Верховний Суд скасував рішення про виділення землі під торговий центр на Драйзера
фото: Київська міська прокуратура

Верховний Суд поставив крапку у справі щодо земельної ділянки в Деснянському районі Києва, залишивши без змін рішення судів попередніх інстанцій. Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги Київської міської ради про надання земельної ділянки в Деснянському районі в оренду для будівництва торгівельного центру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

Повідомляється, що раніше Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та визнав незаконним рішення Київради про передачу в оренду майже 2 га землі на перетині вулиць Теодора Драйзера та Електротехнічної для будівництва торгівельного центру. Вартість спірної ділянки становить 89 млн грн. Також було визнано недійсним відповідний договір оренди. 

«Земельну ділянку в оренду без проведення земельних торгів товариству надали для будівництва, обслуговування та експлуатації торгівельного центру у зв’язку з реєстрацією за ним права власності на самочинно збудовані приміщення площею 1 тис. кв.м», – зауважили у прокуратурі.

При цьому, за даними прокурорів, площа земельної ділянки, яка була надана в оренду, більш ніж у 20 разів перевищувала площу нерухомого майна, яке на ній розташоване. У такому разі мали б проводитись земельні торги, як це визначено земельним законодавством.

Рішення Верховного Суду є остаточним і підлягає виконанню. Очікується, що в подальшому ця земельна ділянка буде виставлена на відкриті торги, що дозволить територіальній громаді Києва отримувати ринкову орендну плату.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована.  Крім того, він анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься цим питанням.

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.  

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

7 лютого Київська міськдержадміністрація повідомила про обшуки у справі, що стосується рішень міської влади 2009 року. Тоді головою КМДА був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді – Денис Комарницький. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА Петро Оленич, а також депутати Київради – зокрема голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня комісії Олена Марченко.

До слова, суд зобовʼязав знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра у Києві. Це рішення стало відповіддю на позов прокуратури. Йдеться про комплекс, що знаходиться в межах прибережної захисної смуги Дніпра за адресою: вул. Набережно-Корчуватська, 35 у Києві. Площа земельної ділянки становить 0,5 га, а її вартість оцінюється у 3,2 млн грн. У ході розслідування було встановлено, що фізична особа, спираючись на рішення районного суду, яке згодом було скасовано, зареєструвала право власності на самочинно зведений готельно-ресторанний комплекс. Пізніше цей об'єкт нерухомості був переданий до статутного фонду товариства.

Теги: прокуратура прокурор Київ КМДА Київрада земля

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