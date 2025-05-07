«Зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії». Зеленський відреагував на обстріли РФ
Окупаційні війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами та майже 150 дронами
За ніч росіяни випустили чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – «Шахеди». Десятки безпілотників досі перебувають у небі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.
«Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про сімох поранених, серед них четверо дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким», – каже він.
Крім того, ввечері росіяни атакували Запоріжжя, Донеччину, Житомирщину, Херсонщину та Дніпровщину.
«Всюди спрацювали рятувальники. Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи», – зазначив президент.
За словами Зеленського, тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії.
«Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить», – додав український лідер.
Ввечері 6 травня окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок атаки у місті зруйновано будинок, є постраждалі.
Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.
Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.
До слова, над Києвом було збито балістичну ракету та 11 дронів РФ.
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