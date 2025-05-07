Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії». Зеленський відреагував на обстріли РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії». Зеленський відреагував на обстріли РФ
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Окупаційні війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами та майже 150 дронами

За ніч росіяни випустили чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – «Шахеди». Десятки безпілотників досі перебувають у небі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про сімох поранених, серед них четверо дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким», – каже він.

Крім того, ввечері росіяни атакували Запоріжжя, Донеччину, Житомирщину, Херсонщину та Дніпровщину.

«Всюди спрацювали рятувальники. Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи», – зазначив президент.

За словами Зеленського, тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії.

«Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить», – додав український лідер.

Ввечері 6 травня окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок атаки у місті зруйновано будинок, є постраждалі.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.

До слова, над Києвом було збито балістичну ракету та 11 дронів РФ.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: росіяни хочуть зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин
«Угода про корисні копалини». Зеленський розповів, що росіяни пропонують США
9 квiтня, 21:02
Голова лічильної комісії КМДА продемонстрував бюлетень для таємного голосування
Київрада розпочала процедуру таємного голосування за відставку секретаря Бондаренка
8 квiтня, 11:48
У Миколаєві ліквідовано масштабну пожежу після російського обстрілу
У Миколаєві після обстрілу РФ спалахнула масштабна пожежа (фото)
18 квiтня, 00:50
Група підлітків побила чоловіка у військовій формі
Поліція Києва затримала ще двох підозрюваних у побитті військового
19 квiтня, 14:46
27 травня 1995 року на фасад мерії Києва урочисто встановили герб української столиці із зображенням Архістратига Михаїла, затверджений на сесії ради
Куди подівся символ столиці? Колишній мер Києва нагадав Кличку про зниклий герб
11 квiтня, 14:42
Співробітники СБУ та Нацполіції задокументували факт вимагання грошей і затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми хабаря. 
Викрито посадовця КМДА, який «продавав» дозволи на землю в Києві – СБУ
23 квiтня, 17:56
Міжфракційна група депутатів Сенедду – парламенту Уельсу завітала до Києва
Київ планує вшанувати Ґарета Джонса, який першим у світі розповів правду про Голодомор
21 квiтня, 09:19
Атака на Україну схвилювала іноземні ЗМІ
Кривавий обстріл у Києві. Світові ЗМІ знайшли пояснення нічному удару по столиці
24 квiтня, 11:33
Загалом, за даними NYT, зараз Україна має вісім комплексів Patriot
Скільки систем Patriot має Україна: New York Times назвала цифри
4 травня, 16:59

Політика

Канада розпочала конфіскацію російського літака «Руслан»
Канада розпочала конфіскацію російського літака «Руслан»
«Зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії». Зеленський відреагував на обстріли РФ
«Зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії». Зеленський відреагував на обстріли РФ
Зеленський провів Ставку: обговорили фінансове забезпечення армії та захист неба
Зеленський провів Ставку: обговорили фінансове забезпечення армії та захист неба
Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні
Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні
Чому не працює закон про заборону Московської церкви. Парламент назвав винного
Чому не працює закон про заборону Московської церкви. Парламент назвав винного
Президент відзначив державними нагородами воїнів-піхотинців
Президент відзначив державними нагородами воїнів-піхотинців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
84K
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
47K
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
26K
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
23K
Трамп анонсував «оголошення», яке буде «одним із найважливіших за багато років»

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua