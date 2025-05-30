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На Виноградарі знову з'явилася вода в озері Синє (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Виноградарі знову з'явилася вода в озері Синє (фото)
Як помітили дописувачі мережі, озеро з квадрокоптера нагадує легені
фото: Вячеслав Савицький/Facebook

Савицький: «Озеро Синє – дійсно синє»

На житловому масиві Виноградар у Києві відновилася вода в озері Синє – популярному місці відпочинку мешканців, яке в серпні 2024 року повністю висохло і перетворилося на пустир, порослий бур’янами. Про це повідомив генеральний директор КП «Плесо» Вячеслав Савицький, інформує «Главком».

Савицький опублікував на своїй сторінці у Facebook свіжі фото водойми, зроблені з дрона, на кадрах видно, що озеро знову наповнене водою, а його колір відповідає назві.

«Озеро Синє» наповнилося водою
«Озеро Синє» наповнилося водою
фото: Вячеслав Савицький/Facebook

«Озеро Синє – дійсно синє», – підписав публікацію гендиректор КП «Плесо».

«Озеро Синє»
«Озеро Синє»
фото: Вячеслав Савицький/Facebook

Раніше повідомлялося, що екскерівник КП «Плесо», який допустив безпідставну трату коштів у розмірі 700 тис. грн на доопрацювання проєкту благоустрою озера Синє, постане перед судом.  Слідство встановило, що у грудні 2019 року підозрюваний, не отримавши результатів відповідних експертних звітів щодо розгляду документації за проєктом «Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі», безпідставно уклав договір щодо доопрацювання проєкту благоустрою озера.

Синє – це безстічне озеро, що живиться ґрунтовими водами й атмосферними опадами. Більшу його частину засипали в 1970–1980 роках, коли забудовували масив багатоповерхівками. З того часу площа водойми почала зменшуватися.

Нагадаємо, на вимогу місцевих мешканців управління екології включило роботи з розчищування і благоустрою озера до переліку природоохоронних заходів на 2023 рік, проте виконати роботи не встигли. У липні 2024 року  озеро Синє на столичному Виноградарі повністю висохло, так і не дочекавшись запланованих робіт по ревіталізації. Громадський активіст Юрій Андреєв оприлюднив свіже фото висохлого озера, по дну якого ходять люди. Нарешті 9 вересня 2024 року комунальне підприємство «Плесо» завершило тендерний відбір підрядної організації та підписало договір на виконання робіт щодо відновлення озера. Як повідомляла Київська міська державна адміністрація, мали бути виконані наступні роботи: розчищення водойми, очищення від мулу дна озера, влаштування з’єднувальних проток.

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Теги: Київ водойма екологія

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