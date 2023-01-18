Катастрофа у Броварах: повітряні сили повідомили деталі про вертоліт
Гвинтокрил виконував завдання
У Броварах під Києвом впав гвинтокрил ДСНС, який виконував завдання. Про це розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.
Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, троє серед яких – діти.
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео). Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.
До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.
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