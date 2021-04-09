Пандемія у Києві: на Covid-19 усе частіше стали хворіти діти

Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4633 хворих на коронавірус

У Києві на коронавірус усе частіше починають хворіти діти. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Останнім часом стало більше хворіти і дітей. І вони частіше потрапляють в лікарню, ніж рік чи пів року тому – зі складнішим перебігом хвороби. Також є діти, які потребують кисневої підтримки, чого не було раніше», – зазначив Кличко.

Загалом кількість госпіталізованих пацієнтів у столиці не зменшується. «Як бачимо зі статистики, не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів. І хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4633 хворих на коронавірус. Із них 43 дитини. 3240 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3885 людей. Під апаратами ШВЛ – 76 хворих», – зазначив мер Києва.

Тим часом, у Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 1864 киянина. Померли 48 людей. «Динаміка захворюваності в Києві, як і в Україні загалом, – невтішна. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів не зменшується. Минулої доби в місті виявили 1864 інфікованих. Померли 48 людей – 31 жінка та 17 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 174 267», – повідомив Кличко.