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    Учбово-спортивну базу «Спартак» передали в управління Києву

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    На учбово-спортивній базі &laquo;Спартак&raquo; на даний час функціонує шість дитячо-юнацьких спортивних шкіл - Учбово-спортивну базу «Спартак» передали в управління Києву
    На учбово-спортивній базі «Спартак» на даний час функціонує шість дитячо-юнацьких спортивних шкіл
    фото: Вечірній Київ

    Матеріально-технічна база учбово-спортивної бази «Спартак» потребує капітального ремонту та оновлення

    На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення учбово-спортивної бази «Спартак» у м. Києві до сфери управління Київської міської державної адміністрації».

    Як повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, на учбово-спортивній базі «Спартак» (вул. Кирилівська, 105, у місті Києві) на даний час функціонує шість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дві з яких — спеціалізовані (проводяться заняття з плавання, легкої атлетики, спортивної акробатики та інших видів спорту), які фінансуються за рахунок бюджету м. Києва. У зазначених закладах займаються понад 2230 дітей. Про це пише «Вечірній Київ».

    «На сьогодні матеріально-технічна база учбово-спортивної бази «Спартак» потребує капітального ремонту та оновлення спортивного обладнання, — підкеслив він. — Слід зазначити, що в умовах децентралізації й реформи територіальної організації влади, ключові завдання із збереження дитячо-юнацьких шкіл покладаються на місцеві органи влади. Визначення Київської міської адміністрації уповноваженим органом управління учбово-спортивної бази «Спартак» сприятиме ефективному використанню державного майна, прискоренню реалізації прав держави, як власника на таке майно через відповідний суб’єкт управління, та забезпеченню подальшої передачі його у власність територіальної громади м. Києва, з метою збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовки спортивного резерву до складу збірних команд України з різних видів спорту та покращенню матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту м. Києва».

    Тим часом, Кабінет Міністрів виключив із списку баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки гірськолижний спортивний комплекс «Протасів Яр», який кияни неодноразово намагалися захистить від забудовників.

    Теги: Кабмін Київ спорт міністр плавання ГК «Спартак» (Київ)
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