До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 пацієнтів з коронавірусом

У Києві за минулу добуна коронавірус захворіли 1864 киянина. Померли 48 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Динаміка захворюваності в Києві, як і в Україні загалом, – невтішна. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів не зменшується. Минулої доби в місті виявили 1864 інфікованих. Померли 48 людей – 31 жінка та 17 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 174 267», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 1087 жінок віком від 18 до 90 років і 25 дівчаток від одного до 15 років. А також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років і 20 хлопчиків від семи місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 62 медики. Це найбільша кількість хворих за добу медпрацівників від початку пандемії.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 пацієнтів з діагнозом Covid-19. А також – 479 хворих – з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 635 людей.

А одужали минулої доби в Києві 688 людей. Усього коронавірус подолали 110 137 мешканців столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 423, Дарницькому – 363, Дніпровському районі – 269 випадків.

«Як бачимо зі статистики, не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів. І хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4633 хворих на коронавірус. Із них 43 дитини. 3240 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3885 людей. Під апаратами ШВЛ – 76 хворих», – зазначив мер Києва.

Тим часом, загалом за минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали – 11221 особа.