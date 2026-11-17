Верховна Рада досі не розглянула законопроєкт №13528, який мав би закрити лазівки для так званих «туалетних схем» і «будинків-привидів» при відведенні земельних ділянок. Документ включили до порядку денного 1 вересня 2026 року, але профільний комітет Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування досі не надав висновку.

Через це документ не дійшов до повноцінного парламентського розгляду. Про це розповіла співавторка законопроєкту, народна депутатка від «Слуги народу» Ганна Бондар під час панелі «Підзвітність влади без виборів. Що виборці можуть змінити вже зараз?» на форумі Інституту висвітлення війни та миру (IWPR), повідомляє громадська ініціатива «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком».

За словами Бондар, приводом для розробки документа став офіційний лист Київради за підписом мера Віталія Кличка з проханням врегулювати це питання на рівні закону.

«Туалетна схема – це коли хтось має документи на якусь господарську споруду і вимагає відвести під неї непропорційно велику ділянку. Є ще «будинки-привиди: документи на споруду є, а самої споруди немає. Ми пропонуємо, щоб земля під будівлею відповідала державним будівельним нормам для її функції: якщо це готель, має бути парковка, якщо лікарня – під’їзд для швидкої. А якщо будинку немає, але комусь здається, що він є, до документів треба додавати актуальну фотографію з датою. Дуже просте рішення», – пояснила депутатка.

інфографіка: громадська ініціатива «Голка»

Голова громадської ініціативи «Голка Ірина Федорів наголошує, що в Київраді є депутати, які намагаються заблокувати земельні схеми.

«Це не системне рішення. Не може таке правило залежати від рішення на місцях, де є представники забудовників. Закон зробити рамку обов’язкову для всіх рад. Тому політичну відповідальність за дерибани несе парламент, зокрема комітет, який очолює Олена Шуляк з партії влади. Та сама Шуляк просувала містобудівну «реформу» (проєкт №5655), у якій Єврокомісія і Європарламент вбачали корупційні ризики. Водночас ми чуємо, що Кличко сам звернувся до парламенту. Постає питання: чому за півтора року після гучної операції «Чисте місто» Київрада не зняла Михайла Терентьєва з посади голови земельної комісії? І цього ж таки Терентьєва, який пройшов від «Удару», партія робить вигляд, що позбавляє мандату, але він досі депутат. Виглядає так, що всі про все домовилися і тому туалетні схеми досі в законі, а якщо подивитися на новий проєкт Цивільного кодексу Стефанчука – дев’яту книгу, то ліси, узбережжя та пам’ятки просто приречені на розкрадання», - пояснила Федорів.

інфографіка: громадська ініціатива «Голка»

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто». «За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи», – заявило НАБУ.

Антикорупційники зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.