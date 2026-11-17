За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai Sonata виконував поворот ліворуч, не надав переваги в русі людям на нерегульованому переході та збив їх

У Білій Церкві на Київщині водій легковика здійснив наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок автопригоди постраждали 39-річний чоловік та 11-річна дитина – обох госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася днями. 40-річний водій автомобіля Hyundai Sonata виконував поворот ліворуч, не надав переваги в русі людям на нерегульованому переході та збив їх.

Унаслідок наїзду тілесні ушкодження дістали 11-річна дівчинка та 39-річний чоловік. Потерпілих доправили до медичного закладу.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 23-річному водію автомобіля Toyota Prius, який на пішохідному переході збив дитячий візочок із чотиримісячним немовлям. Унаслідок аварії дівчинка дістала тяжкі травми та наразі перебуває в реанімації.

Раніше у селі Святопетрівське на вулиці Київській сталася дорожньо-транспортна подія за участі двох автомобілів та пішохода. Поліцейські Київщини розслідують смертельну аварію у Бучанському районі. Правоохоронці попередньо встановили, що 58-річна кермувальниця автомобіля Toyota Land Cruiser Prado здійснила наїзд на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Надалі водій автомобіля Opel Vectra, який рухався у попутному напрямку, під час об’їзду Toyota допустив повторний наїзд на потерпілу.