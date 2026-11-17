Зеленський повідомив про сім балістичних ударів по двох мостах Києва та доручив забезпечити альтернативні транспортні маршрути

Російські війська в ніч проти 17 листопада випустили сім балістичних ракет по двох мостах Києва. Чотири удари припали на Південний міст, ще три – на Північний. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, після нічних ударів він провів селекторну нараду, під час якої окремо розглянули ситуацію з транспортною логістикою столиці.

«Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному», – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що відповідальні служби визначили необхідні сили, засоби та терміни відновлення пошкоджених переправ. Водночас конкретних строків завершення робіт він не назвав.

Окремо Зеленський обговорив з урядовцями реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, про яку раніше домовився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами президента, прем'єр-міністр доповів про перші рішення Єврокомісії. За підсумками наради визначили подальші кроки для забезпечення транспортного сполучення.

Міністерство внутрішніх справ отримало доручення підготувати резервні схеми руху транспорту, альтернативні маршрути та забезпечити додаткові сили для реагування на можливі ускладнення.

Також міністр охорони здоров'я доповів про організацію безперебійної роботи екстреної медичної допомоги у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, де російські удари загрожують транспортній інфраструктурі.

Крім того, президент повідомив про значні відключення електроенергії у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях після російського удару по енергомережі.

«Зараз на Дніпровщині, Харківщині та в Запорізькій області працюють енергетики, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України та інші необхідні служби, які ліквідовують наслідки російського удару по енергомережі», – зазначив Зеленський.

Під час селектора обговорили відновлення електропостачання критичної інфраструктури та строки повернення до графіків відключень.

Президент також доручив підготувати до засідання Ставки Верховного головнокомандувача питання посилення захисту енергетичних, промислових та інфраструктурних об'єктів від російських безпілотників у регіонах, де наявних засобів протиповітряної оборони недостатньо.

Окремо уряд має визначити строки реалізації заходів підтримки експорту української аграрної продукції. Зеленський очікує відповідних рішень протягом цього тижня.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко показав наслідки нічної атаки на Північний міст. За словами міського голови, обидві пошкоджені переправи залишаються закритими для руху транспорту, а фахівці обстежують їхні конструкції.

Також «Главком» писав про зміну маршрутів громадського транспорту через перекриття Північного та Південного мостів. У столиці скоригували рух автобусів і тролейбусів, частину маршрутів спрямували через інші переправи.

Крім того, «Главком» повідомляв про підготовку спільного плану відновлення пошкоджених мостів Києва. До обстеження споруд залучили фахівців Національного інституту розвитку інфраструктури, а для забезпечення сполучення між берегами Дніпра організовують додаткові транспортні маршрути.