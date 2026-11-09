Ольга Сумська розповіла, як рятується під час відключень світла та води у Києві

Ольга Сумська розказала про свої випробування у столиці

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася лайфхаками, які допомагають їй під час відключень світла та води у Києві, і дала поради киянам. Про це зірка розповіла в коментарі «Тсн Гламур», пише «Главком».

Ольга Сумська набирає вдома повну ванну з водою, а потім користується цим запасом. За словами акторки, це допомагає їй, коли вода зникає. «Набирайте ванну! Це у мене вже лайфхак, який працює. Бо несподівано вимкнули світло, води немає, бо ми на високому поверсі, вона не доходить, насоси не працюють… І так водичка з ванни врятувала. Я і голову помила. З баклажки, як колись у бабусі кружечкою, мисочкою, нагріваю… А що ж робити… Друзі, ми до всього звикаємо, до найстрашнішого. Такі випробування… Але ми такі єдині у своєму бажанні вижити і надихнути одне одного», – розповіла акторка.

Сумська також розповіла, що допомагає їй під час відключень світла. Торік актриса придбала спеціальну батарею, газовий балон та зарядну станцію. «Є батарея, звісно, ми її придбали ще позаминулого року. Причому думали, ну так, на рік. Я думаю, ну для чого? Потім коли вже світло повернулося, я Віталіку кажу: «То може, ми десь її гарненько продамо? Може, комусь вона ще знадобиться?». А Віталік каже: «Ні-ні-ні, давай залишати, тому що невідомо, що буде». І ви дивіться, з кожним роком ще гірше й гірше, і вона нас рятує. Але ж все залежить від того, скільки цього світла нам будуть давати, скільки вмикати. І коли вже зовсім нічого немає – свічки, телефон заряджений, отак і живемо», – поділилася Сумська.

Нагадаємо, український співак Павло Зібров поділився тим, як його родина пристосувалася до тривалих вимкнень електрики через постійні обстріли інфраструктури з боку РФ. Зібров із дружиною Мариною живе під Києвом у заміському будинку, тож родина пристосувалася до складних зимових умов завдяки купівлі генератора та наявності сонячних панелей.

До слова, українські зірки почали масово покидати Київ. Зірки переїжджають до західних областей України, а дехто навіть виїхав за кордон. Зокрема, зірка «Ліги сміху», акторка та гумористка Аліна Блажкевич повідомила про переїзд з Києва у соцмережах. Разом із рідними зірка переїздить до іншого міста. За словами Блажкевич, вона покидає столицю через безпекову ситуацію та планує перечекати зиму та відключення світла в західному регіоні країни.

Зірка «Кварталу 95» та героїня серіалу «Одного разу під Полтавою», акторка Ірина Сопонару зі своїм чоловіком-іноземцем Різом також виїжджає з Києва. Деякі артисти та знаменитості теж повідомили про тимчасовий переїзд зі столиці.