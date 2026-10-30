Замість олімпійської символіки – вишиванка: на Одеській трасі оновлено легендарного ведмедика

За кілька десятиліть ведмедик став місцевим орієнтиром

Фігурка ведмедя була виготовлена 47 років тому на київському комбінаті «Художник»

На Одеській трасі поблизу Києва знову з’явилася знайома багатьом скульптура олімпійського ведмедика. Після реставрації він отримав новий вигляд: замість олімпійського символу – українська вишиванка та металевий тризуб. Про це повідомляє компанія «Автомагістраль-Південь», яка будує нову транспортну розв’язку у Віті-Поштовій, інформує «Главком».

Скульптура розташована біля перехрестя навпроти Південного кладовища. За кілька десятиліть вона стала місцевим орієнтиром: водії та жителі навколишніх населених пунктів називають цю ділянку дороги просто «біля ведмедика».

Під час будівництва нової розв’язки компанія вирішила зберегти фігуру, якій уже 47 років, і оновити її в українському національному стилі. Оригінальну скульптуру виготовили на київському комбінаті «Художник».

За інформацією компанії, конструкція ведмедика складається з металевого стрижня, на який нанизані бетонні блоки. Завдяки такій будові фігура має достатній запас міцності, однак перед оновленням її довелося відреставрувати.

Процес реставрації ведмедя фото: Автомагістраль-Південь/Facebook

Майстри очистили поверхню піскоструменем, відновили відбиті частини, заґрунтували скульптуру та пофарбували її автомобільними фарбами. Після цього ведмедика вкрили захисним лаком.

Завершальними елементами нового образу стали вишиванка та металевий тризуб. Над оформленням у національному стилі працювали народні майстрині Оксана Власенко й Тетяна Бенюх.

«Олімпійський мішка» перетворився на справжнього українського ведмедя у вишиванці фото: Автомагістраль-Південь/Faacrbook

Будівництво транспортної розв'язки у Віті-Поштовій стартувало ще у 2021 році, але попередній підрядник з Азербайджану, компанія Evrascon, кинув об’єкт після початку повномасштабної війни. У 2024 році роботи за 441,6 млн грн замовили в компанії Автомагістраль-Південь.

Evrascon повинен був побудувати дві розв'язки на дорозі М-05 Київ – Одеса (км 15+390 – Чабани, км 21+847 – Віта-Поштова) і одну на дорозі М-06 Київ – Чоп (км 21+767 – Стоянка) у межах проєкту "Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва". Його фінансують коштом кредитів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Спочатку в межах проєкту планували побудувати п'ять розв'язок, але для двох Київрада не виділила землю.

Нагадаємо, у Києві триває частковий демонтаж тимчасових захисних конструкцій на пам’ятках монументального мистецтва для оцінки їхнього технічного стану. Тривале перебування під щільними укриттями може спричиняти накопичення вологи, появу плісняви, корозію та руйнування матеріалів. У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА пояснюють, що рішення про демонтаж ухвалюють індивідуально для кожного об’єкта – залежно від його стану та потреби в подальшому захисті. Часткове зняття конструкцій проводять після аналізу й консультацій із фахівцями, щоб комплексно обстежити пам’ятки та оцінити ризики від тривалого перебування під укриттями.